أردوغان يقاضي زعيم المعارضة بعد "عدوان العراق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حين عجز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديم إجابة على أسئلة زعيم المعارضة حول فشل مهمة قواته بالعراق سارع إلى رفع دعوى قضائية ضده.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن أردوغان يطالب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو في دعواه الخميس بدفع 500 ألف ليرة (نحو 71 ألف دولار) بسبب تصريحاته.

واتهم قليجدار أوغلو، أردوغان بأنه المسؤول الرئيسي عن فشل العملية في العراق، بقوله: "كان من الممكن إنقاذ هؤلاء الأشخاص المحتجزين هناك وإعادتهم سالمين".

وكانت تركيا قد قامت الأسبوع الماضى بشن عدوان عسكري ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

وزعم أردوغان من خلال عدوانه أنه لإنقاذ 13 رهينة تركية، قالت أنقرة إنهم قتلوا على يد مسلحين أكراد خلال المهمة.



وقالت أنقرة إن الرهائن، بينهم ضباط شرطة وجنود، أعدموا قبل وقت قصير من عملية الإنقاذ في منطقة جارا الجبلية على مسافة نحو 35 كيلومترا جنوب الحدود التركية .

وأعلن حزب العمال الكردستانى، رفضه لهذا الادعاء.

واتهمت الشكوى المقدمة ضد كليتشدار أوغلو برغبته في الإضرار بـ "شرف الرئيس وسمعته" من خلال تبرئة حزب العمال الكردستاني وتحميل أردوغان مسؤولية فشل مهمة الإنقاذ ، بكونه "تقييم لا أساس له من الصحة" و"اعتداء خطير على الحقوق الشخصية".