الصحة السعودية تعلن أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية.



وسجلت المملكة 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 371 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 374.029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

ووصل إجمالي حالات التعافي 365.017 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6450 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 0.17%.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة السعودية عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء في السعودية أنها أجازت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19.

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وجاءت إجازة الهيئة استخدام اللقاح والسماح باستيراده استناداً إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح "أسترازينيكا" وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم "الهيئة" بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.