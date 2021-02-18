تعرف على طقس الإمارات غدا الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم ومغبرا أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف شرقاً والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصةً غرباً وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.



وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والثاني عند 06:03 والجزر الأول عند الساعة 11:49 والثاني عند الساعة 23:00 .

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند 15:40 والثاني عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 19:45 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 16 55 10

دبــي 27 17 60 15

الشارقة 27 17 65 15

عجمان 28 18 75 20

أم القيوين 28 16 70 25

رأس الخيمة 26 16 70 25

الفجيرة 29 18 85 50

العين 30 18 40 10

ليوا 27 16 40 10

الرويس 23 18 70 15

السلع 24 18 75 20

دلما 25 16 80 30

طنب الكبرى 25 18 70 35

طنب الصغرى 25 18 70 35

أبو موسى 25 18 70 35 .