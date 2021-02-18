شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات للحد من الزيادة السكانية.. أبرزها محو الأمية ومنع عمالة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الزيادة السكانية فى الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن مشكلة الزيادة السكانية الآن، فإنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولى مواجهتها والتصدى لها.

وفى مصر تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارًا وتكرارًا فى العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكانى ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التى تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضى على جهود التنمية، مناشدا المواطنين تنظيم الإنجاب؛ لأن النمو السكانى يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة فى التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعى ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ونستعرض فيما يلى الخطوات التى يجب اتباعها للحد من الزيادة السكانية:

1- التصدى للمشكلة السكانية من جميع جوانبها المتعددة لا من جانب واحد

2- تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ لتناول المسألة السكانية بشكل متعمق باعتبارها أخطر مشكلة اجتماعية بالمجتمع المصرى

3- الإرشاد النفسى والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة

4- تدريس التربية السكانية فى مراحل التعليم المختلفة وخاصة الجامعى

5- تقديم علماء الدين الإسلامى والمسيحى بخطب تؤكد على ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية الإنسان باعتباره خليفة فى الأرض وأنه يمثل رسالة للتنمية والعمل والإبداع وتنمية الحياة

6- زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والثقافة وضرورة تبنى المجتمع لبرنامج طموح لتنظيم الأسرة فى إطار برامج التنمية الشاملة

7- تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التى تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل

8- تحسين كفاءة الخدمات التعليمية والاهتمام بالتعليم الفنى وزيادة حجم الإنفاق الموجه إليه وربط الخدمات التعليمية بسوق العمل وتحفيزه وتشجيعه وتحويل خريجيه إلى قوة عمل منتجة، ويجب أن يكون هناك تدخلات من قبل الدولة فى سياسات التشغيل ودعم قطاعات معينة

9- إبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال العالم وخاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير، توفير حملات إعلانية تساهم فى تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات

10- دعوة الأحزاب والمنابر السياسية إلى أن تتبنى فى برامجها مداخل لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية