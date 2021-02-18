بسبب نافالني.. الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على مسؤولين روس

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد الأموال، على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار)، ربما قبل قمة لدول الاتحاد، وذلك بعد اجتماع مبعوثين أقر إجراءات عقابية.



وقال دبلوماسي رفيع بالاتحاد الأوروبي: "أتوقع فرض عقوبات إضافية قبل قمة الاتحاد في مارس (آذار)"، في إشارة إلى قمة في بروكسل يومي 25 و 26 مارس (آذار) وتضم قادة 27 دولة بالاتحاد، ويجتمع وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 مارس (آذار).

وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوربي الأربعاء تأييداً واسعاً للعقوبات، وطالبت الدول المشاركة والتي شملت السويد، وألمانيا، وفرنسا، وبولندا، ودول البلطيق بفرض حظر على سفر المسؤولين، وتجميد أرصدتهم.

ولم يتطرق الاجتماع لوقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا رغم دعوات من بعض الدول بالاتحاد الأوروبي.