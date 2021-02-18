المبعوث الأممي لليمن: هجوم مليشيا الحوثي على مأرب يفسد جهود السلام

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الخميس، أن الهجوم الذي تشنه مليشيا الحوثي على مدينة مأرب، يفسد جهود السلام، داعيا لاستئناف العملية السياسية بشكل "سريع".



وأكد المبعوث الدولي لدى تقديم إحاطته في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، أن أي وقف لإطلاق النار شامل في اليمن لن يكون مستدامًا ما لم يرتبط بالعملية السياسية.

وحول مخاطر الهجوم البري لمليشيات الحوثي على مدينة مأرب، قال جريفيث إنه يعرض ملايين المدنيين للخطر ويفسد جهود السلام و"يجب أن يتوقف".

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق تطلعات اليمنيين، هو أن يكون هناك مسار يمني داخلي مدعوم أمميا، شدد على ضرورة الدعم الدولي لحل الأزمة في البلاد.

كما شدد على أهمية وجود حوار يجمع الأطراف اليمنية لحل الأزمة سياسيًا، مشيرا إلى زخم دولي ورغبة في حل الأزمة اليمنية.

ويأتي انعقاد جلسة مجلس الأمن في ظل هجوم حوثي غير مسبوق منذ الانقلاب أواخر 2014، في مسعى لاجتياح مدينة مأرب آخر معاقل الحكومة اليمنية شمالي البلاد.