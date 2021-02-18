شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 979 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 181484 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1027 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم شفاء 986 حالة من الإصابة بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 169406 حالات، وأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 153 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11051.