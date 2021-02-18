شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 5 سنوات.. عودة السياحة الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية اليوم الخميس إن الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة المطلين على البحر الأحمر ستستأنف في مارس بعد توقف استمر أكثر من خمس سنوات.

كانت الرحلات إلى المقصدين السياحيين الشهيرين قد توقفت بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015 مما أودى بحياة 224 شخصا.

وأضاف نوير أن شركة الطيران الروسية (نورد ويند) قدمت طلبا لبدء تسيير رحلات إلى المدينتين اعتبارا من 28 مارس.