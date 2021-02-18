وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2286024 شخصا بعد رصد 17771 حالة شفاء جديدة.

انت الان تتابع خبر خلال يوم واحد.. نحو 14 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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