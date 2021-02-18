شاهدوا بعدسة السومرية.. الحظر الشامل يعود لشوارع بغداد

عدسة "الخليج 365"، تجولت بين تلك الشوارع ونقلت هذه الصور الحصرية:

وبدأت عند الثامنة مساء اليوم الخميس وحتى فجر الاثنين المقبل، اجراءات حظر شامل للتجوال للحد من انتشار فايروس كورونا.