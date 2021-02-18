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انت الان تتابع خبر شاهدوا بعدسة السومرية.. الحظر الشامل يعود لشوارع بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لشوارع بغداد بعد تطبيق حظر التجوال الشامل ضمن اجراءات الحكومة للحد من انتشار فايروس كورونا.
عدسة "الخليج 365"، تجولت بين تلك الشوارع ونقلت هذه الصور الحصرية:
وبدأت عند الثامنة مساء اليوم الخميس وحتى فجر الاثنين المقبل، اجراءات حظر شامل للتجوال للحد من انتشار فايروس كورونا.