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شاهدوا بعدسة السومرية.. الحظر الشامل يعود لشوارع بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لشوارع بغداد بعد تطبيق حظر التجوال الشامل ضمن اجراءات الحكومة للحد من انتشار فايروس .

عدسة "الخليج 365"، تجولت بين تلك الشوارع ونقلت هذه الصور الحصرية:

 

وبدأت عند الثامنة مساء اليوم الخميس وحتى فجر الاثنين المقبل، اجراءات حظر شامل للتجوال للحد من انتشار فايروس كورونا.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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