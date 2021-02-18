الشفاء: 330.. الوفيات: 2

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 796 موزعة كالآتي :

انت الان تتابع خبر كورونا .. صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية