قبيل الحظر الشامل.. القوات الامنية تباشر بتشديد اجراءاتها في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - باشرت القوات الأمنية، اليوم الخميس، بتشديد اجراءاتها استعداداً لدخول العاصمة حظر التجوال الشامل.



وفال مصدر امني لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت بتشديد اجراءاتها من خلال نشر السيطرات المشتركة استعدادا لدخول العاصمة حظر التجوال الشامل، ودعت المواطنين الى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم".

وتبدأ اعتباراً من الثامنة مساء اليوم الخميس وحتى فجر الاثنين المقبل، اجراءات حظر شامل للتجوال للحد من انتشار فايروس كورونا.