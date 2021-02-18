دعم دولي كبير للتحركات الليبية وصولا للانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى ليبيا عن دعمها العملية السياسية السلمية وصولا إلى الانتخابات.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا دعم عملية سياسية سلمية في ليبيا تؤدي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



كما أدانت في الوقت نفسه عبر تغريدة على "تويتر" الهجوم الذي وقع في سبها على محتفلين بذكرى الثورة، داعية إلى تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

بريطانيا أكدت الشيء نفسه، خلال تغريدة لسفارتها في ليبيا على "تويتر"، حيث جددت دعمها للعملية السياسية بقيادة ليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولا إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

كما شددت على تأييد التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية.

برلين تؤمن بقدرة الليبيبن

السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتشا، بدوره أكد خلال اتصال برئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي، الخميس، دعم بلاده من أجل الوصول لحل الأزمة الليبية وصولا إلى الانتخابات.

كما كتب أوفيتشا عبر حسابه على "تويتر" أن بلاده تؤمن نؤمن أن الليبيين يمكنهم العمل على توحيد بلدهم والتصالح كشعب وتطوير إمكانياته العظيمة، وستكون ألمانيا شريكا موثوقا به لإنهاء السنوات الماضية التي شهدت انتكاسات وضحايا و احزان.





منعطف حاسم

الشيء ذاته أكدته بعثة الاتحاد الأوروبي معلنة وقوف ليبيا عند منعطف حاسم في عملية إحلال السلام والاستقرار والازدهار لشعبها.

وشددت في تغريدات متتالية على وقوف الاتّحاد مع العديد من الليبيين الذين يطالبون بالتغيير ويعملون بجدّ من أجل تحقيق السلام والوحدة.



كما أدانت الاعتداءات بقذائف الهاون في سبها على المحتفلين بذكرى الثورة ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة كثيرين.



وشددت على وجوب وقف هذه الهجمات الفظيعة على المدنيّين، ودعم الدعوات لإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة.





الدعم الفني والاستشارات

البعثة الأممية إلى ليبيا كان لها نفس الموقف الذي كررته في العديد من اللقاءات كان آخرها الخميس، بين المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع المنفي.

حيث أكدت البعثة دعمها الفني لضمان نجاح الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر من العام الجاري والعمل المشترك لتحقيق جميع الاستحقاقات المطلوبة.

وعقب هذا الاجتماع التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بعماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا لمناقشة النقاط الهامة حول استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.



كما تطرقا إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق ومناقشة واستعراض المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وتضمن النقاش دور السلطة التنفيذية الجديدة في اللإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية والدعم الدولي في ذلك فنيا واستشاريا.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا فوز قائمة "محمد المنفي" برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد والتي تشمل الدبيبة رئيسا للوزراء، لتقود توحيد مؤسسات البلاد وصولا إلى الانتخابات العامة الوطنية 24 ديسمبر 2021.