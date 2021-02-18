صحيفة ترجح نشر إيران 200 صاروخ بعيد المدى لاستهداف إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إيران نشرت نحو 200 صاروخ طويل المدى في العراق لمهاجمة إسرائيل.

وتعتقد الصحيفة أن إيران تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى إسرائيل، لكنها ترى أن فرص المواجهة المباشرة مع إيران "منخفضة"، لكن التوترات المتصاعدة في الشمال وسط احتمال المواجهة في سوريا أو لبنان ، قد تدفع إيران أيضًا إلى الرد.



وترى الصحيفة أيضاً أن المبرر المنطقي لنشر إيران للصواريخ في العراق وإطلاقها من هناك ضد إسرائيل، هو محاولة منع رد انتقامي مباشر للجيش الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وكانت تقارير قد تحدثت مؤخرا عن تصعيد إسرائيل هجماتها على البنية التحتية الإيرانية في سوريا في الأسابيع الأخيرة، حيث ذكرت أنباء عن قصف طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا بالقرب من دمشق، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع.

وفي إطار الاستعداد لتلك المواجهة، تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من التدرب بنجاح على ضرب 3000 هدف لحزب الله اللبناني في غضون 24 ساعة، وذلك عبر محاكاة قام بها الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، لمهاجمة أهداف تابعة للتنظيم.

وخلال التدريبات الأخيرة التي شارك فيها نحو 85 في المئة من أفراد سلاح الجو والتي امتدت بين يومي الأحد والثلاثاء، "أثبت سلاح الجو قدرته على ضرب أهداف "عالية الدقة" متعددة خلال 24 ساعة.

وأشار المسؤول إلى أن أحد مهام التدريبات هو ضمان التفوق الإسرائيلي فوق سماء لبنان، وتم تدمير كل العناصر التي يمكن أن تهدد الطائرات الإسرائيلية، بما في ذلك القاذفات المضادة للطائرات، خاصة في جنوب لبنان وبيروت، حيث يوجد مقر حزب الله.

وأبلغ قائد السرب 201 المشارك في التدريبات أن سربه من طائرات إف-16 قام بمجموعة واسعة من المهام، بينها جمع معلومات استخبارية واستخدام أنواع عديدة من الذخائر في مهاجمة مجموعة واسعة من الأهداف.

وقال إن "التدريب يوضح ردا على خطأ ارتكبه الجانب الآخر. ويظهر للعدو ما سيفعله سلاح الجو ردا على الهجوم على طائرة مقاتلة".

وخلال 60 ساعة من التمرين، تدرب طاقم السرب بأكمله، بما في ذلك الطيارون والفنيون، على تحميل وتفريغ أنواع مختلفة من الذخائر داخل وخارج طائراتهم المقاتلة.