"شارل ديجول" تتوجه إلى شرق المتوسط لمواجهة داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تغادر حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" ميناء طولون خلال "الأيام المقبلة" في مهمة جديدة تقودها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وستشارك حاملة الطائرات والمجموعة المرافقة لها على مرحلتين في عملية "شمَّال" في إطار الحملة الدولية ضد داعش بالعراق وسوريا، وذلك انطلاقاً من الخليج والبحر الأبيض المتوسط، وفق ما أوضح المتحدث باسم الوزارة هيرفي غرانجون خلال إحاطة إعلامية أسبوعية.



وقال المتحدث إن نشر هذه المجموعة التي تشمل 20 مقاتلة "رافال-ام" يهدف أيضاً إلى إظهار "التزام فرنسا العميق بحرية الملاحة واحترام القانون الدولي".

وتأتي هذه المهمة التي أطلق عليها تسمية "كليمنصو" على خلفية التوتر المستمر بين فرنسا وتركيا التي زادت في الأشهر الأخيرة عمليات استعراض القوة في شرق الأبيض المتوسط حيث أطلقت عدة مهام للتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية.

وعلاوة على فرقاطتين وسفينة إمداد وغواصة فرنسية، سترافق حاملة الطائرات ثلاث سفن غير فرنسية هي فرقاطة بلجيكية وفرقاطة يونانية ومدمرة أميركية.

وذكرت الوزارة أن طاقم حاملة الطائرات المكوّن من 1200 بحار تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علماً أن ما يقرب من ثلثي الطاقم كانوا قد أصيبوا بالفيروس العام الماضي.