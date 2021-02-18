أمير ألماني يقاضي ابنه.. باع قلعة تاريخية مقابل يورو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقام أمير ألماني دعوى قضائية ضد ابنه لبيعه قلعة العائلة المتهالكة التي ورثها للحكومة الألمانية مقابل يورو واحد.

واتهم الأمير إرنست أوجست، رئيس منزل هانوفر وابن عم الملكة إليزابيث البعيد، ابنه "بالتخلي عن القلعة دون علمه".

قام الأمير البالغ من العمر 66 عامًا - وزوجته كارولين، 63 عامًا، الابنة الكبرى لأمير موناكو رينييه الثالث – بنقل قلعة مارينبورج وأرض كالينبورج المجاورة إلى ابنه - الذي يُطلق عليه أيضًا إرنست أغسطس - في منتصف عام 2000.

وأعلن الأمير الشاب، 37 عامًا، في 2018 اعتزامه بيع مارينبورج للحكومة مقابل رسوم رمزية.

قرار التخلي عن القلعة قد يكون اقتصاديًا أكثر من كونه خيريًا، إذ يتطلب تجديد القلعة أكثر من 23 مليون جنيه إسترليني وكان يكلف ثروة لإبقائها مفتوحة أمام 200000 زائر كل عام.

وقال الأصغر إرنست إن نقل الملكية يمثل "نقطة تحول تاريخية" للعائلة وسيساعد في الحفاظ على القصر القوطي مفتوحا أمام الجمهور.





صوّت البوندستاغ - البرلمان الاتحادي الألماني - لصالح المساهمة بمبلغ 12 مليون جنيه إسترليني في أعمال التجديد، في الوقت الذي تم فيه تسليم حوالي 100 لوحة وغيرها من القطع الأثرية من القلعة إلى متحف هانوفر الحكومي.

ويسعى الأمير إرنست الأب إلى استعادة القلعة ويتهم ابنه "بانتهاك جسيم للحقوق والاستحقاقات والمصالح القانونية".

وقال الدوق إرنست الابن لصحيفة دير شبيجل الألمانية "كل الحجج في هذه الدعوى تم دحضها بالفعل في تسوية خارج المحكمة".

يمتد نسبة أمراء هانوفر إلى عائلة ويلفز، والمعروفة أيضًا باسم غوليفز، والتي كانت ذات يوم واحدة من أهم السلالات الحاكمة في العصور الوسطى في أوروبا.

وحكمت تلك العائلة مساحات شاسعة مما أصبح الآن جنوب ألمانيا وشمال إيطاليا، بما في ذلك توسكانا وبافاريا وساكسونيا.

في وقت لاحق ، كان أعضاء هذه العائلة أمراء وملوك هانوفر وحكموا بريطانيا وأيرلندا منذ أن اعتلى جورج الأول العرش في عام 1714 حتى بداية عهد الملكة فيكتوريا في عام 1837، وعندها انتهى الاتحاد الشخصي مع المملكة المتحدة.

في عام 1866 فقدوا آخر ألقابهم الملكية الألمانية، لكنهم احتفظوا بمجموعة كبيرة من العقارات، حيث كانت قلعة مارينبورج المكونة من 135 غرفة بالقرب من هانوفر، والتي تم بناؤها في عام 1867، أشهر العقارات التي كانت تحت إشرافهم.

تم بناء القلعة بين عامي 1858 و1867 كهدية لعيد ميلاد من قبل الملك جورج الخامس ملك هانوفر (الذي حكم في الفترة بين 1851-1866) لزوجته ماري من ساكس ألتنبرغ.

وتتشابه القلعة مع قلعة نويشفانشتاين الشهيرة في بافاريا، والتي تم بناؤها بعد ذلك بعامين عام 1869، والتي اشتهرت بأنها مصدر إلهام لقلعة الجمال النائم في فيلم ديزني لاند.