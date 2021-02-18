شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا مقبرة مفتوحة.. أردوغان يقتل كل شيء في بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصلت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتهاكتها الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ شهدت تركيا ارتفاعا ملحوظا في الانتهاكات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وسياسات أردوغان الديكتاتورية، بحسب تقرير لجمعية حقوق الإنسان الدولية عن عام 2020.



ويقول التقرير، إن هناك زيادة منهجية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب السياسات الاستبدادية والمركزية التي نفذتها الحكومة من خلال زيادة حدتها على مدار العام الماضي، في وقت قسم فيه التقرير الانتهاكات اإلى انتهاكات الحق في الحياة، بسبب القتل التعسفي أو انتهاك الإذن باستخدام سلاح أو عدم الامتثال لتحذير التوقف.