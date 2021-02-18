بريطانيا نعلن فرض عقوبات على 3 جنرالات في ميانمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات على 3 جنرالات في ميانمار على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بعد الانقلاب الذي وقع مطلع فبراير.



وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، فإن التدابير التي تبنّتها كندا أيضا، تستهدف وزير الدفاع، ميا تون وو، ووزير الداخلية سو هتوت، ونائبه تان هلينغ.

وجمدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا وأصبحوا ممنوعين في الإقامة على أراضيها، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع الجيش البورمي.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "نحن مع حلفائنا الدوليين، سنحاسب جيش ميانمار على انتهاكاته لحقوق الإنسان ونواصل السعي لتحقيق العدالة لشعب ميانمار".

واعتقل الجيش في ميانمار القادة المدنيين، وبينهم الزعيمة المنتخبة أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام زاعما حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ورفضت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.

ووعد الحكام العسكريون، الذين لم يعلقوا بعد على قرار بريطانيا، بإجراء انتخابات جديدة ودافعوا عن قرارهم بالاستيلاء على السلطة في الأول من فبراير/ شباط ورفضوا وصف ما حدث بالانقلاب، ولم يحدد هؤلاء القادة موعدا لانتخابات جديدة.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جيش ميانمار الأسبوع الماضي، وحثت أعضاء الأمم المتحدة الآخرين على اتخاذ خطوات مماثلة.