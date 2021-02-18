عراقيون لإردوغان: اخرج من أرضنا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مصدر أمني عراقي أمس عن انطلاق تظاهرات أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد، احتجاجا على توغل الجيش التركي في شمال العراق بأوامر من الرئيس رجب طيب إرودغان.

ونقل موقع (السومرية نيوز) عن المصدر القول «إن تظاهرات جماهيرية انطلقت أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجا على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية».

وأضاف «إن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة بمنطقة الوزيرية».

ووسط هتافات منددة تطالب الرئيس التركي بالرحيل عن العراق وتندد بالتدخل التركي، عمدت قوات الأمن أمس إلى إغلاق الطرقات قرب السفارة التركية، بعد أن احتشد عدد من المتظاهرين للتنديد بالتدخلات التركية شمال البلاد، ورفع المحتجون لافتات تندد بالسياسة التركية، والتدخلات العسكرية شمالا.

وجاءت المظاهرات العنيفة بعدما عادت تركيا لإطلاق عمليات عسكرية ضد ما قالت إنهم عناصر من حزب العمال الكردستاني، على الحدود العراقية التركية، ولا حقا أعلنت انتهاءها، إلا أن مقتل 13 عسكريا وشرطيا تركيا في أحد الكهوف الجبلية على الحدود، بعد أن خطفوا سابقا، رفع منسوب التهديد والوعيد مجددا.

وتوعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل يومين بتوسيع نطاق العمليات عبر الحدود ضد المسلحين الأكراد. وفي كلمة ألقاها أمام أنصار حزبه الحاكم، قال إردوغان «إن تلك العمليات عززت رغبة تركيا في تشكيل منطقة آمنة على طول حدودها مع شمال العراق لحماية حدود البلاد من العمال الكردستاني المحظور».

وعثر في الأيام الماضية على جثث الضحايا الــ13 في مجمع كهوف في منطقة جارا شمال العراق، بالقرب من الحدود التركية، خلال عملية ضد العمال الكردستاني، بدأت في الثالث من فبراير، وكانت تهدف إلى تحرير الرهائن.

وفيما قال مسؤولون أتراك «إن 12 من الضحايا أصيبوا برصاصات في الرأس، وتوفي الثالث عشر متأثرا بعيار ناري في الكتف، بعد أن خطفوا داخل تركيا بين عامي 2015 و2016،» إلا أن الحزب الكردي أكد أن الأسرى قتلوا بقصف تركي على المنطقة.

ونفذت تركيا في السابق عمليات عسكرية ضد الحزب الكردي الذي تصنفه إرهابيا، وأثارت تلك العمليات العسكرية توترا مع بغداد، التي اعتبرت التحركات التركية انتقاصا من سيادة البلاد.