60 % من السوريين يعانون من الجوع

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وأوضح أنه خلال ما يزيد عن عام واحد، أصبح 4.5 ملايين سوري إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن السبب في زيادة محنة السوريين الذين نزحوا وأنهكوا بسبب عقد من الصراع، إلى الأزمة الاقتصادية وفقدان الوظائف نتيجة جائحة (كوفيد 19)، وارتفاع أسعار الغذاء.وأعرب البرنامج عن قلقه أن تكون وجبة بسيطة، بعيدة عن متناول العائلات في جميع أنحاء سوريا، مؤكدا أن المساعدة الإنسانية هي ما يحدث الفرق بين توفير وجبة طعام أو الخلود إلى النوم بمعدة خاوية.
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