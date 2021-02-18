عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 17 مستوطنا، تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عبر مجموعتين انطلقوا من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 17 مستوطنا، تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عبر مجموعتين انطلقوا من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

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