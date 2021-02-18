بوكوحرام تقتل 7 جنود نيجيريين

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وأوضحت تقارير إعلامية محلية أمس، أن الإرهابيين التابعين للجماعة المذكورة، نفذوا هجوما مسلحا على جنود في منطقة مارتي بمحافظة بورنو.وعقب الهجوم اندلعت اشتباكات بين الجيش وعناصر الميليشيات الإرهابية أسفرت عن وقوع إصابات بين عناصرها الذين لاذوا بالفرار.
ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها (بوكوحرام) عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.
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