بوكوحرام تقتل 7 جنود نيجيريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 7 جنود من الجيش النيجيري في هجوم شنته ميليشيات (بوكوحرام) الإرهابية شمال شرقي البلاد.

وأوضحت تقارير إعلامية محلية أمس، أن الإرهابيين التابعين للجماعة المذكورة، نفذوا هجوما مسلحا على جنود في منطقة مارتي بمحافظة بورنو.

وعقب الهجوم اندلعت اشتباكات بين الجيش وعناصر الميليشيات الإرهابية أسفرت عن وقوع إصابات بين عناصرها الذين لاذوا بالفرار.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها (بوكوحرام) عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.