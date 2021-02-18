50 % من إصابات كورونا بالعراق سلالة جديدة

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وقال التميمي «خلال الساعات المقبلة سيبدأ سريان تطبيق حظر التجوال في العراق، ونهيب بالعراقيين الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ولجنة الصحة والبيئة الوطنية، للحد من تفشي هذا الفيروس وخاصة السلالة الجديدة التي دخلت البلاد قبل أيام».وأضاف أن 50 % من الإصابات المسجلة في العراق حاليا تعود لتفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وخاصة بين فئة الأطفال والشباب وهذا ينذر بخطر شديد حيث ازدادت معدلات دخول المواطنين إلى المستشفيات مما شكل ضغطا عليها.
وأهاب الوزير العراقي بالمواطنين الالتزام بشروط الصحة والسلامة الوطنية وارتداء الكمامات.
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