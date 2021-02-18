14 يوما حجر إلزامي للقادمين للكويت

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وقررت الإدارة العامة للطيران المدني قرارا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي اعتبارا من 21 من الشهر الجاري في أحد الفنادق المحلية لمدة 14يوما على نفقتهم الخاصة، من خلال التسجيل في منصة (كويت مسافر) أو منصة (بالسلامة).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الكويت أمس تدابير جديدة للقادمين من الخارج، للحد من تفشي فيروس كورونا وقررت الإدارة العامة للطيران المدني قرارا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي اعتبارا من 21 من الشهر الجاري في أحد الفنادق المحلية لمدة 14يوما على نفقتهم الخاصة، من خلال التسجيل في منصة (كويت مسافر) أو منصة (بالسلامة).

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