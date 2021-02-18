شكرا لقرائتكم خبر 570 أسرة نازحة تحت نيران الإرهاب الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتسعت رقعة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بحق النازحين بمحافظة مأرب لتشمل مخيمات لفج الملح والزور والصوابين والهيال وأذنة.

ورصد فريق الحماية بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب انتهاكات جسيمة بحق النازحين نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق مخيمات النازحين بمديرية صرواح غربي مأرب، حيث استهدفت مخيم «لفج الملح» بالمدفعية وقذائف الهاون، الأمر الذي دفع النازحين البالغ عددهم (47) أسرة إلى مغادرة المخيم باتجاه أذنة الصوابين، حيث حاصرت الميليشيات ثلاث أسر تعيلها نساء لـ5 ساعات، ومنعتهم من النزوح حتى استطاع الجيش الوطني فك الحصار والوصول إلى الأسر المحاصرة وإغاثتها ونقلها إلى أماكن أكثر أمانا.

واستهدفت الميليشيات الإرهابية في وقت سابق تجمعات النازحين البالغ عددهم 570 أسرة نازحة بمخيم الزور بعيارات 23 مل بقذائف الهاون، الأمر الذي دفع بعض النازحين إلى مغادرة المكان باتجاه مدينة مأرب، وتسللت ميليشيات الحوثي إلى منطقة الزور، وأحرقت بعض المنازل ولغمت البعض الآخر وزرعت عبوات ناسفة على الطريق المؤدي من وإلى المخيم.

في المقابل، دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات مأرب.

وأكد مركز سبأ الإعلامي أن مقاتلات التحالف دمرت 9 أطقم عسكرية بكل عتادها من المسلحين والعتاد العسكري في جبهة المخدرة غرب صرواح، فيما تركزت المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في جبهات المشجح والمخدرة بصرواح غرب مأرب.

وأسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لمسلحي ميليشيات الحوثي الإرهابية غرب مأرب، حيث كانت تحلق فوق مواقع الجيش في جبهة 'المشجح'، قبل إسقاطها بالتزامن مع عملية تسلل نفذتها عناصر حوثية بالجبهة ذاتها، وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تعاملت مع العناصر المتسللة، وأجبرتها على العودة بعد تلقيها خسائر في الأرواح والعتاد، وتعد هذه الطائرة المسيرة الثالثة التي يتم إسقاطها في جبهة 'المشجح'، خلال ثلاثة أيام.

إلى ذلك قتل وجرح، عدد من عناصر ميليشيات الحوثي المتمردة، بنيران أبطال الجيش، والمقاومة الشعبية، في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، ونفذت القوات عملية التفاف ناجحة، على مجاميع تابعة للانقلابيين في مناطق «سائلة الجميدر»، «وسائلة نبعة» بمحزام ماس، وأسفرت العملية عن تحرير مواقع مهمة، في المنطقتين، علاوة على تكبيد الميليشيات قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

مشاهدات يمنية