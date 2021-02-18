شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في يخت قبالة سواحل ماليزيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شبّت النيران في يخت شراعي قيمته ملايين الدولارات كان مملوكاً لرجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، قبالة سواحل ماليزيا، الخميس، فيما تحركت فرق الإطفاء لإخماد الحريق.

وقال خفر السواحل إنهم أُبلغوا بالحريق على متن يخت فوشيا البالغ طوله 75 متراً (246 قدماً) بعد الساعة 8:00 صباحاً، حينما كان قبالة منتجع جزيرة لانكاوي. وقال محمد زواوي عبدالله، المسؤول في خفر السواحل، إن سبعة من أفراد الطاقم تم إنقاذهم دون إصابات.

وبني اليخت ذو الصواري الأربع للبحار الفرنسي الشهير، آلان كولاس، عام 1976، وكان مملوكاً لشركة تابي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وتم بيعه لاحقاً لامرأة لبنانية ثرية مقابل 36,5 مليون فرنك (7,5 مليون يورو بالأسعار الحالية)، بحسب تقارير إعلامية.

وتابي وزير اشتراكي سابق بدأ بدايات متواضعة ليؤسس إمبراطورية رياضية وإعلامية، لكنه واجه في ما بعد سلسلة من المشاكل القانونية. وجمع ثروة في الجزء الأول من حياته المهنية من خلال استحواذه على الشركات الفاشلة، وكان دائم التفاخر بثروته. وإضافة إلى اليخت، فقد اشترى فريق كرة قدم.