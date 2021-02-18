شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يرفع عدد قواته في العراق إلى 4 آلاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب، رويترز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن وزراء دفاع الدول المنضوية في التحالف قرروا، الخميس، رفع عدد قوات المهمات التدريبية المكلّفة مساعدة القوات العراقية في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى أربعة آلاف عسكري.

وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي: «اليوم، قرّرنا رفع عدد قوات حلف شمال الأطلسي لمهام التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في تصديها للإرهاب وضمان عدم عودة تنظيم داعش. سيرتفع عدد مهمتنا تدريجياً من 500 إلى أربعة آلاف شخص».

إلى ذلك، قال ستولتنبرج، إن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف لم يتخذوا قراراً بشأن إمكانية وتوقيت سحب القوات من أفغانستان. وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي، بعد مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الحلف: «في هذه المرحلة لم نتخذ قراراً نهائياً حول مستقبل وجودنا.. مع اقتراب مهلة الأول من مايو، سيواصل الحلفاء التشاور والتنسيق بشكل مكثف خلال الأسابيع المقبلة».