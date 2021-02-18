شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بريطانية على ثلاثة جنرالات ميانماريين لانتهاكات بعد الانقلاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-أ.ف.ب

أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة جنرالات ميانماريين على خلفية «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» بعد الانقلاب الذي وقع مطلع فبراير/ شباط، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع الجيش الميانماري.

والتدابير التي تبنّتها كندا أيضاً، تستهدف وزير الدفاع ميا تون وو، ووزير الداخلية سو هتوت، ونائبه تان هلينج. وجمّدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا، وأصبحوا ممنوعين من الإقامة على أراضيها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بيان.