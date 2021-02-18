شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مصري لليبيا واستئناف رحلات الطيران بين البلدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء مع رئيس الوزراء الليبي المنتخب عبد الحميد الدبيبة في القاهرة الخميس دعم مصر للشعب الليبي خلال هذه المرحلة الانتقالية لاستكمال آليات إدارة بلاده. وقال بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته على موقع فيسبوك إن السيسي شدد على حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته. كما أكد الرئيس المصري استعداد مصر لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح.

وعقب الاجتماع، كتب الدبيبة على تويتر «نتطلع إلى علاقة استراتيجية بين البلدين الشقيقين».

وشدد الدبيبة على أن ليبيا «تتطلع إلى شراكة شاملة مع مصر»، معربًا عن تقديره للدور المصري في إنهاء الانقسام داخل بلاده.

من جانب آخر، وافقت سلطات الطيران المدني المصري، على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر، بعد انقطاع دام أكثر من عام.

ونقلت بوابة «الأهرام» الإلكترونية عن أشرف نوير رئيس الطيران المدني المصري، أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر، سوف تبدأ من اليوم الخميس، انطلاقًا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

ووصلت أول رحلة، عصر الخميس، على أن يتبعها في الأسبوع المقبل انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة في طرابلس إلى برج العرب.