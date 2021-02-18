شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكاديميَين في جامعة كابول إثر انفجار قنبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن أستاذاً في جامعة كابول قُتل في انفجار قنبلة استهدف سيارته الخميس، في أول هجوم منذ أيام بعد سلسلة هجمات وقعت في الأسابيع الماضية.

وقال فردوس فارامارز المتحدث باسم الشرطة، إن مباشر مسلميار أستاذ الشريعة قُتل في كابول برفقة شخص آخر، ولم تتضح هوية القتيل الآخر حتى الآن، لكن تقارير إعلام ذكرت أنه أستاذ أيضاً.

وشهدت كابول في الأسابيع الماضية سلسلة هجمات باستخدام قنابل لاصقة صغيرة توضع أسفل السيارات، واغتيالات موجهة ضد أفراد أمن وقضاة ومسؤولين حكوميين وناشطين بالمجتمع المدني وصحفيين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين حكوميين يلقون باللوم على مسلحي حركة طالبان، ويقولون إنهم يستخدمون هذه الأساليب لبث الخوف وتجنب سقوط الكثير من الضحايا المدنيين في الوقت نفسه.