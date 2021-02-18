شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تحتج على إرسال تركيا سفينة أبحاث للمياه الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - «رويترز»

أعلنت السلطات اليونانية الخميس أنها أبلغت تركيا احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجه، ووصفت ذلك بأنه تحرك «غير ضروري»، وذلك في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحري طويل الأمد.

يأتي هذا بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع أن سفينة الأبحاث «تشيشمي» ستجري مسحاً بحرياً من 18 فبراير/شباط حتى الثاني من مار/ آذار في منطقة بالمياه الدولية، لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس تارانتيليس للصحفيين، إن «هذا تحرك غير ضروري ولا يساعد في خلق مشاعر إيجابية».

وذكر مسؤولون في الحكومة أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مضيفَين أن الإخطار المسمى «نافتكس» (غير قانوني) لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.