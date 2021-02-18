شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم عجمان «رايح جاي» بعد 11 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق النصر فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز، بتخطيه مضيفه عجمان 3-صفر في استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي.

وكرر النصر فوزه ذهاباً ليفوز «رايح جاي» للمرة الأولى على «البرتقالي» منذ موسم 2009-2010، كما أن الانتصار كان الأول في عهد المدرب دياز، بعد خسارتين في كأس الخليج العربي والدوري.

ورفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، وبقي عجمان في المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط، والذي تلقى الخسارة الـ12 في مشواره.

أنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف عكسي، بعدما ارتطمت تسديدة لاعبه ضياء سبع بقدم المدافع عبدالرحمن أحمد، لتسكن شباك الحارس علي الحوسني في الدقيقة الـ12، وهو الهدف «العكسي» الرابع للنصر، كأكثر فرق الدوري استفادةً من أخطاء المدافعين، بعدما استفاد من هدفين أمام الظفرة، وآخر أمام العين، قبل الهدف الرابع أمام عجمان.

وعزز ريان مينديز تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ53، بعدما استغل خطأ دفاعياً لأصحاب الأرض في تشتيت عرضية ضياء سبع من الجهة اليسرى، لتصل سهلة أمام مينديز، أودعها الشباك، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، بعد مجهود فردي في الدقيقة الـ86، ليحتفل مينديز بهدفه الخامس بقميص «الأزرق» في الدوري خلال الموسم الحالي، من بينها 3 أهداف أمام عجمان.