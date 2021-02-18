شركات سعودية تعرض أحدث منتجاتها في «آيدكس 2021»

الرياض: ”الخليج 365”

أعلن شركات سعودية مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» في أبوظبي، وذكرت الشركات أنها ستقدم أحدث منتجاتها.

وصرّح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، بأن المملكة تلعب دوراً محورياً في مستقبل قطاع الدفاع والأمن العالمي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى من خلال إقامة معرض الدفاع العالمي إلى استقطاب التكنولوجيا والمعدات الدفاعية المتطورة والمبتكرة، بما يعزز إمكانات قطاع الدفاع المحلي ويولّد فرصاً كبيرة على كافة مستويات سلاسل الإمداد.

وأعرب شون أورمرود الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، عن أن إطلاق معرض الدفاع العالمي كمنصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع، سيكون تحولاً نوعياً في هذه الصناعة عالمياً.

كما أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) مشاركتها.

ومن المقرر أن تعرض شركة الإلكترونيات المتقدمة أحدث تقنياتها ومنتجاتها العسكرية في معرض «آيدكس 2021»؛ كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال الدفاع والفضاء، والمتخصصة في تقديم خدمات وأنظمة وحلول ذات مستوى عالمي في مجالات التقنية، والحرب الإلكترونية، ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع (C4ISR)، والأمن السيبراني.

وتعليقاً على ذلك، قال عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة: «مع عودة الشركات والصناعات إلى عملياتها الطبيعية، نسعد بمشاركة شركة الإلكترونيات المتقدمة كجزء من الجناح السعودي في المعرض، لما يجسده من فرصة ممتازة للتعريف بابتكاراتنا».

وتشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» تحت شعار الهوية الوطنية «استثمر في السعودية»، من خلال الجناح السعودي.

وتشرف الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، على الجناح السعودي الذي يضم عدداً من كبريات الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.