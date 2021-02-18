شكرا لقرائتكم خبر عن يوتا جاز يستغل غياب ليونارد وجورج ويهزم كليبرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استغل يوتا جاز غياب الثنائي كواي ليونارد، وبول جورج، ليفوز 114-96 على لوس أنجلوس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وحقق جاز انتصاره التاسع على التوالي ليحافظ على صدارة القسم الغربي برصيد 24 فوزاً، وخمس هزائم.

وتوقفت انتصارات كليبرز عند أربع مباريات متتالية، لكنه ما زال في المركز الثالث في الغرب برصيد 21 انتصاراً، وتسع هزائم.

ورغم الاعتماد على تشكيلة احتياطية أبقى كليبرز المباراة متكافئة حتى نهاية الربع الثالث الذي انتهى بتقدم جاز 81-75. وبدأ جاز أول خمس دقائق من الربع الأخير بتسجيل 19 نقطة مقابل سبع نقاط لصاحب الأرض، ليتقدم 100-82 بفضل تألق الثنائي دونوفان ميتشل، ورودي جوبير. وعزز متصدر الغرب تفوقه بفارق 22 نقطة رغم محاولات كليبرز تقليص الفارق. وتصدر ميتشل قائمة مسجلي جاز برصيد 24 نقطة، لكن التأثير الأكبر كان من جوبير الذي أحرز 23 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة. وكان لو وليامز الأكثر تسجيلاً في صفوف كليبرز برصيد 16 نقطة.