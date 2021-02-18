شكرا لقرائتكم خبر عن «آيدكس» و«نافدكس».. 28 عاماً من الريادة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سطر معرضا آيدكس ونافدكس مسيرة ريادة عمرها نحو 28 عاماً رسخا خلالها مكانتهما كأكبر معرضين متخصصين في مجال الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونجح المعرضان في التحول إلى أبرز ملتقى دولي تستضيفه دولة الإمارات كل سنتين لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الدول والشركات والهيئات المعنية بالأنظمة الخاصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، كما أضحيا منصة قوية لإقامة وتقوية العلاقات مع الإدارات الحكومية والشركات والقوات المسلحة على مستوى المنطقة والعالم.

ويدل حجم المشاركة الدولية المعلن عنها في الدورة الحالية للمعرضين على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، على مدى الأهمية التي يمثلانها بالنسبة للجهات المشاركة وعلى حجم الثقة بقدرة دولة الإمارات على تنظيم أبرز الأحداث والمناسبات الدولية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات «وام» أبرز المحطات التاريخية التي مر بها المعرضان والتي حققا خلالها إنجازات كبرى ونجاحات متواصلة وضعتهما ضمن أهم وأضخم المعارض المعنية بالصناعات العسكرية الدفاعية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعرض آخر صيحات التكنولوجيا في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي، وعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع من قدرات دفاعية متطورة.

البداية كانت في عام 1993 الذي شهد انطلاق معرض آيدكس في نسخته الافتتاحية باستضافة 350 شركة عالمية ليضع نفسه على خارطة المعارض العالمية في قطاع الدفاع والأمن العالمي لسنوات قادمة، وليسجل في دورته الثانية عام 1995 ارتفاعاً بعدد الشركات المشاركة في المعرض بنسبة 60% ليصل إلى 566 شركة. كما تضاعفت أعداد الوفود المشاركة من متخصصين وكبار الزوار. (وام)