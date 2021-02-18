موسكو: واشنطن تبحث عن عدو.. ومناوراتهم على الحدود الروسية تهدد السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المناورات الأمريكية في البحر الأسود تهدد السلام والاستقرار، مُشيرة إلى أن هناك انطباعًا بأن الأمريكيين يبحثون عن عدو.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات إعلامية لها أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لدينا انطباع بأن الأسطول السادس الأمريكي في البحر الأسود يبحث عن عدو بنفاذ صبر، لكن عبثًا يفعلون ذلك".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن التدريبات على الحدود الروسية تحمل نهجًا مناوئا لروسيا، و"تهدد السلام والاستقرار".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، دخول المدمرة "بورتر" الأمريكية المسلحة بصواريخ "كروز" إلى مياه البحر الأسود، مُشيرة إلى أن أسطول البحر الأسود يتابع تحركاتها.

بدوره، أكد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، أن أسطول البحر الأسود يتابع مدمرة "بورتر" الأمريكية منذ دخولها مياه البحر الأسود.