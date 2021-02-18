بريطانيا تفرض عقوبات ضد ثلاثة جنرالات من ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

فرضت بريطانيا اليوم الخميس، عقوبات ضد ثلاثة جنرالات في جيش ميانمار متهمين بانتهاك حقوق الإنسان في أعقاب الانقلاب العسكري الأخير الذي شهدته الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان إن "المملكة المتحدة تدين الانقلاب العسكري والاعتقال التعسفي للزعيمة المدنية "أونج سان سو تشي وشخصيات سياسية أخرى".

وأضاف راب: "سنحاسب نحن وحلفاؤنا الدوليون جيش ميانمار ، على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، وسنسعى إلى تحقيق العدالة لشعب ميانمار".

والجنرالات الثلاثة الذين يواجهون العقوبات هم: وزير الدفاع، مايا تون، ووزير الداخلية سو هتوت، ووكيل وزارة الداخلية ثان هلاينج.

كما أعلنت بريطانيا أنها بصدد اتخاذ إجراءات لمنع المساعدات الخارجية للبلاد من دعم الحكومة الجديدة بقيادة الجيش بشكل غير مباشر.