التعليم توضح طريقة عقد امتحان طلاب الدمج والتربية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشفت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية عقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية.

وقال وزير التربية والتعليم في كلمة مسجلة له، الخميس، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم- طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، عدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيتم عقد امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به.

وأضاف شوقي، أنه سيتم تقييم طلاب مدارس التربية الفكرية بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.