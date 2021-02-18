بسبب تهالك الطريق.. نقل المرضى بواسطة جرارات زراعية في كفرالشيخ- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت قرية سكنة البرانسة التابعة للوحدة المحلية لقرية تفتيش أبوسكين بالحامول بكفر الشيخ، اليوم الخميس، نقل سيدة مصابة بأمراض الكلى، على جرار زراعي، بسبب سوء حالة طريق القرية، وعدم قدرة السيارات على السير بسبب الأمطار، وذلك تمهيدًا لتلقيها جلسة غسيل كلوي.

وأكد أهالي القرية لـ"الخليج 365"، أنهم يلجأون لتأجير الجرارات الزراعية لنقل المرضى، وأطفال المدارس لاستقلال قارب بمصرف كوتشنر، للعبور إلى الجهة المقابلة للقرية مقابل 10 جنيهات للفرد يوميًا.

وأضاف الأهالي: "مشكلتنا بدأت منذ عام 2010 وطلبنا من المسئولين رصف طريق القرية، وفي عام 2014 جرت الموافقة على الرصف، وعام 2017 جرى وضعه ضمن الخطة العاجلة للرصف، وكان من المفترض الانتهاء منه في شهر سبتمبر 2020، ضمن مشروعات الخطة العاجلة، وإلى الآن لم يجري شئ".

فيما أكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، أن أغلب الطرق الموجودة في الحامول متهالكة، إلا أن هناك طرق لها الأولوية بحسب خطة الرصف، وبعد ذلك يجري العمل على رصد مشاكل باقي الطرق.