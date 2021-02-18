السيسي يعبر عن دعمه لرئيس وزراء ليبيا الجديد



ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة في القاهرة اليوم الخميس وعبّر عن دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ورحبت مصر بالإعلان عن حكومة مؤقتة جديدة، وهي أحدث محاولة بوساطة الأمم المتحدة لتوحيد الأطراف في شرق وغرب ليبيا. وتعتزم مصر أيضا إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس.

وقال بيان الرئاسة المصرية إن السيسي أكد «استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار».

وعقب الاجتماع، كتب الدبيبة على تويتر «نتطلع إلى علاقة استراتيجية بين البلدين الشقيقين».



