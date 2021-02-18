ماليزيا تخفف قيود مكافحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد -

قال وزير الدفاع الماليزي، في إحاطة تلفزيونية، اليوم الخميس، إن بلاده سترفع الحد الأقصى المفروض على عدد الأشخاص الذين يسمح بوجودهم داخل السيارة الواحدة وكذلك على العدد الأقصى للراغبين في تناول الطعام على مائدة واحدة داخل المطاعم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير إسماعيل صبري يعقوب، القول إن تخفيف القيود سوف يبدأ غداً الجمعة.

وعلى أي شخصين راغبين يريدان تناول الطعام على مائدة واحدة داخل المطاعم في ماليزيا، الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهما، لمسافة متر واحد، على الأقل.

وسوف تسمح ماليزيا باستئناف ممارسة الأنشطة السياحية والثقافية، بقدرة استيعابية تصل إلى 50 بالمئة فقط، في الولايات الخاضعة لإجراءات "التنقل المشروط".

وتم فرض القيود في معظم أنحاء البلاد الشهر الماضي بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أواخر عام 2020.

وتم إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد الشهر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى أغسطس المقبل.



