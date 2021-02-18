اقتطاعات تقارب النصف من المنحة تدفع الأساتذة المتدربين إلى الاحتجاج – صور

جدة - عبدالحي حسين - قرر الأساتذة المتدربون، وأطر الدعم التربوي المتدربون فوج 2021 في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، تصعيد احتجاجهم ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك احتجاجا على الاقتطاعات المالية، التي طالت ما يقارب نصف منح التكوين، وعدم صرف مستحقاتهم المالية، على الرغم من هزالتها.

وبالموازاة مع إضرابهم عن التكوين في مختلف مراكز الجهة، عبر الأساتذة المتدربون، في وقفة احتجاجية، نظمت، اليوم الخميس، في مركز التكوين في مدينة القنيطرة، عن استغرابهم الشديد للاقتطاعات، التي طالت المنح، والتي بلغت 600 درهم من أصل مبلغ لا يتجاوز 1400 درهم شهريا.

وقال الأساتذة المتدربون إن جهة الرباط – سلا – القنيطرة قد عمدت إلى الإقتطاعات المذكورة بمبررات، اعتبرت غير مقبولة، في حين أن زملاءهم القادمين من مختلف جهات المملكة تصولوا بالمنح كاملة غير منقوصة، على الرغم من أنهم يدرسون في المراكز ذاتها.

وطالب الأساتذة، الذين يخوضون بالموازاة مع ذلك إضرابا عن التكوين، الأكاديمية الجهوية بصرف المنح لكل المتدربين، الذين لم يتوصلوا بها بعد، في أجل أقصاه بداية الأسبوع المقبل، دون أي اقتطاع، وكذا إرجاع كل المبالغ المالية المقتطعة من المنح، التي تم صرفها بالفعل، محملين الأكاديمية الجهوية المسؤولية كاملة في حال لم تستجب لمطالبهم، ومعبرين عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية للمطالبة بحقوقهم.