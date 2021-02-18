تراجع في مدة مشاهدة التلفاز.. والدراما التركية الأكثر مشاهدة

جدة - عبدالحي حسين - سجل معدل مشاهدة الفرد المغربي للقنوات الوطنية، تراجعا خلال الأسبوع الماضي، طبقا لما كشفه مركز القياس “سيوميد” اليوم الخميس.

وحسب النتائج الأسبوعية للمشاهدة، والتي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، فقد شاهد الفرد المغربي القنوات الوطنية لمدة 3 ساعات و48 دقيقة.

وبلغ حجم التراجع، 13 دقيقة، علما أن معدل المشاهدة للأفراد وصل خلال الأسبوع ما قبل الماضي لـ4ساعات ودقيقة واحدة.

وتخص النتائج المعلن عنها، الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 فبراير الجاري، والأفراد البالغ سنهم 5 سنوات فما فوق.

وتصدر المسلسل التركي الوعد، قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على الإطلاق، إذ تابعه 7.72 مليون مشاهد.

وتتعلق أرقام سيوميد ب8 قنوات وطنية هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.