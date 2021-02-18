شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. مصائب البشر فوائد على كوكب الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 50% انخفاضاً في الضوضاء الناتجة عن سفر البشر وضجيج المصانع

قال علماء يعكفون على دراسة عالمية إن كوكب الأرض شهد أهدأ فتراته منذ عقود خلال عام 2020 إذ أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع كبير في النشاط البشري وتأثيره على قشرة الكوكب.

ورصدت مجموعة دولية من علماء الزلازل من 33 دولة انخفاضا يصل إلى 50 بالمئة لما يسمى بالضوضاء الناتجة عن سفر البشر وضجيج المصانع بعد بدء عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

ووجد الفريق، الذي ضم خبراء من هيئة رصد الزلازل السويسرية التابعة للمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا بزوريخ، انخفاضا لمستويات الضوضاء في 185 من 268 محطة رصد زلزالية في مختلف أرجاء العالم.

وانخفضت الضوضاء المحيطة بالمدن بنسبة تصل إلى 50 بالمئة في بعض المحطات خلال أسابيع الإغلاق الأكثر صرامة، الذي شهد تقليل خدمات الحافلات والقطارات فضلا عن وقف حركة الطيران وإغلاق المصانع.