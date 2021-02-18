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بالفيديو: اكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق!

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بغداد - ياسين صفوان - تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.
1- مرسيدس تسحب 1.3 مليون سيارة لاصلاح مشكلة في مكالمات الطوارئ
2- اكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
3- تقنيون يوكدون وجود ثغرات امنية في تطبيق كلوب هاوس تنتهك الخصوصية
4- مايكروسوفت تحدث تطبيق اوفس لكي يعمل في اجهزة الايباد
5- شكوى تقدم الاتحاد الاوروبي ضد تيك توك لفشله في حماية الاطفال
6- واتساب يبدا اختبار فتح الحساب على اكثر من جهاز
7- ظهور صور جديدة لهاتف آبل القادم
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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