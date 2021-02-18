انت الان تتابع خبر بالفيديو: اكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.