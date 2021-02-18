إسرائيل تعيد راعيا سوريا لبلاده بوساطة الصليب الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إسرائيل إنها أعادت، اليوم الخميس، راعيّْ ماشية إلى سوريا بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقلهما قبل اسبوعين.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: " أعاد الجيش الإسرائيلي راعيّْ ماشية الى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة وذلك في أعقاب تعليمات المستوى السياسي".

ومعبر القنيطرة هو معبر على الحدود الإسرائيلية-السورية يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

وأشار أدرعي إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي "كانت قد ألقت القبض على الراعيين، قبل أسبوعين، في إطار سلسلة كمائن نصبت على الحدود مع سوريا حيث رصدت اجتيازهما خط الحدود الى داخل الأراضي الاسرائيلية".

يذكر ان مفاوضات إسرائيلية-سورية غير مباشرة تجري منذ أيام بوساطة روسية لاستعادة مواطنة إسرائيلية دخلت الأراضي السورية مؤخرا في ظروف لم يجري الكشف عنها بعد.

ولم يتضح ما إذا كان إعادة راعيّْ الماشية جزء من هذه الترتيبات خاصة وأن أدرعي أشار إلى أ، ذلك تم "بناء على تعليمات المستوى السياسي".