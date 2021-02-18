الناتو يقرر توسيع مهامه في العراق.. داعش لا يزال نشطا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، توسعة مهام الحلف في العراق.

وقال الأمين العام للناتو حلال اجتماع يستمر يومين لوزراء الدفاع في الحلف: إن كل ما نقوم به في العراق سيكون بناءً على طلب من الحكومة وبالتشاور معها.



وتابع، أن تنظيم داعش الإرهابي فقد سيطرته على جميع الأراضي التي احتلها في العراق، وسوريا، ولكنه لا يزال نشطًا في شن الهجمات.

وحول أفغانستان، أشار الأمين العام لحف الناتو إلى أنه لم يحدد حتى الآن موعد الانسحاب.

الاجتماع الذي يبحث في إبقاء أم لا 9600 عسكري ينتشرون في أفغانستان، هو الأول بهذه الأهمية منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتعهده بتوطيد العلاقات مع الحلفاء التي توترت في عهد سلفه دونالد ترامب.

وانتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" حركة طالبان، ووصفها بأنها غير موثوق فيها.

وقال ينس ستولتنبرج، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية: "يتعين على طالبان الالتزام بوعودها.. الحد من العنف ووقف صلتها بجماعات إرهابية، وبدلا من ذلك نرى مستوى غير مقبول من العنف على جانب طالبان موجه أيضا ضد أطباء وقضاة وصحفيين".

وبحسب تصريحات ستولتنبرج، سوف يتشاور حلف الأطلسي، الأربعاء القادم، بشأن تمركز جديد لقوات الحلف في أفغانستان.