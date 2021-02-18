إدانة أممية واسعة لهجمات مليشيا الحوثي على السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت عدة دول بالأمم المتحدة، الخميس، عن إدانتها للهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إدانة بلاده لهجمات مليشيات الحوثي على المملكة واستهداف مطار أبها.

بدوره، أشار المندوب التونسي لدى الأمم المتحدة إلى إدانة بلاده لاستهداف مليشيات الحوثي لمنشآت مدنية في السعودية.

كما ندد مندوب فرنسا بالمنظمة الأممية بهجمات مليشيات الحوثي على السعودية ومدينة مأرب.

أما ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن فشدد على مواصلة بلاده تطبيق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على قادة مليشيات الحوثي.

من جانبه، أشار المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، إلى أن الهجوم الذي تشنه مليشيا الحوثي على مدينة مأرب، يفسد جهود السلام، داعيا لاستئناف العملية السياسية بشكل "سريع".

ونبه المبعوث الدولي لدى تقديم إحاطته في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، إلى أن أي وقف لإطلاق النار شامل في اليمن لن يكون مستدامًا ما لم يرتبط بالعملية السياسية.

وحول مخاطر الهجوم البري لمليشيات الحوثي على مدينة مأرب، قال جريفيث إنه يعرض ملايين المدنيين للخطر ويفسد جهود السلام و"يجب أن يتوقف".

ويأتي انعقاد جلسة مجلس الأمن في ظل هجوم حوثي غير مسبوق منذ الانقلاب أواخر 2014، في مسعى لاجتياح مدينة مأرب آخر معاقل الحكومة اليمنية شمالي البلاد.

وقبل ساعات، نجحت دفاعات التحالف العربي بقيادة السعودية، في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.