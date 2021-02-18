ألمانيا: #إيران "تلعب بالنار"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الحكومة الإيرانية "تلعب بالنار"، متهما طهران بالتصعيد وتعقيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران تهدد العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، قائلا: "كلما ازدادت الضغوط كلما ازدادت صعوبة إيجاد حل سياسي".

وأضاف ماس أن "المفاوضات يتم تعقيدها حاليا بشكل ملموس، لأن إيران، بدل خفض التوتر، تسعى بوضوح إلى التصعيد، وهذا يعني اللعب بالنار".

وسبق أن أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين الماضي، أنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي خططت لتنفيذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الأسبوع المقبل في حال عدم تطبيق باقي أطراف الصفقة النووية الموقعة عام 2015 لالتزاماتها.

ويعتبر هذا الإجراء تحديا لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، الذي سبق أن أكد مرارا إمكانية عودة بلاده للاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد سلفه، دونالد ترامب.