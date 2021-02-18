وزير الخارجية الألماني يحذر من الخطوات الأخيرة التي تتخذها إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من أن الخطوات الأخيرة التي تتخذها إيران تعرض للخطر إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النوي.



وقال ماس "كلما زادت الضغوط زادت صعوبة إيجاد حل سياسي، والمحادثات تزداد تعقيدا بشكل كبير في الوقت الراهن لأن إيران لا تسعى لخفض التصعيد بل للتصعيد.. وهذا لعب بالنار".

ومؤخرا، قالت إيران إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الأسبوع القادم، ما لم تف الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بالتزاماتها.

ومن جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها بأنها تعتزم وقف عمليات التفتيش المفاجئة للمواقع غير المعلنة ابتداء من 23 فبراير/ شباط الجاري.

وتابعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن "إيران أخطرت الوكالة في 15 فبراير/شباط بأنها ستوقف تنفيذ إجراءات الشفافية الطوعية بموجب (الاتفاق النووي) في 23 من الشهر نفسه، بما فيها البروتوكول الإضافي".

ويسمح البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والدول الكبرى، لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع غير المعلنة في إيران بشكل مفاجئ.